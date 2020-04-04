العسكريون الروس يعقمون دور المسنين في إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا من العسكريين المتخصصين الروس الذين وصلوا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا قاموا بتعقيم كامل لدور المسنين في مدينة لومبارديا.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن العسكرين الروس أنهوا أعمال التطهير والتعقيم لدور المسنين والأماكن المحيطة بها في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

ويعمل الأطباء العسكريون وأخصائيو الأوبئة والمتخصصون في المجال الكيميائي والبيولوجي التابعون لوزارة الدفاع الروسية، مع الخبراء الإيطاليين، لمنع انتشار فيروس كورونا في دور المسنين في المدن الواقعة في إقليم لومباريا، أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

هذا ووصلت منذ 22 مارس الماضي 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها معدات طبية ومختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

المصدر: نوفوستي