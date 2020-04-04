ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من عشرة آلاف وتمديد الحجر

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10156، وأعلنت عن وفاة 177 شخصا.

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ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى. وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات الرياضية والترفيهية والدينية. لكن العام الدراسي سيبدأ في 9 أبريل عبر الإنترنت.

وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أن سلطات البلاد مددت فترة الحجر المنزلي حتى 19 أبريل، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى.

في وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية أسبوعين من العزلة الاجتماعية، من 22 مارس إلى 5 أبريل.

وقالت الإدارة في بيان:"تمدد فترة العزلة الاجتماعية (الحجر المنزلي) لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل.. نحث المواطنون على إلغاء أو إعادة جدولة الاجتماعات، وعدم الخروج، وعدم الذهاب إلى المطاعم، أو السفر، والامتناع عن مغادرة المنزل دون داع طارئ. احتفظ بمسافة مترين، ولا تصافح الأصدقاء بالأيادي.. وأعمل على تطهير البيئة وكل ما يحيط بك".

وقال رئيس الوزراء، جونغ سي كيونغ، اليوم السبت إن زيادة المسافة الاجتماعية ودعوة المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم يمكن تمديدها لفترة أخرى.

ووفقا لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، فإن السلطات مجبرة على تمديد فترة المسافة الاجتماعية، حيث لا يزال عدد المصابين الجدد يوميا حوالي 100 شخص. وتستمر العدوى التي يتم جلبها من الخارج في الظهور في البلاد، كما يستمر انتقال العدوى في المؤسسات المختلفة، بما في ذلك الكنائس والمستشفيات.

المصدر: نوفوستي