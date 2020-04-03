ترامب: سنعمل على ضمان بقاء صناعة النفط في حالة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه أبلغ رؤساء شركات النفط الأمريكية أن بلادهم ستشتري ما ينتجوه من نفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وأكد ترامب أنه سيعمل على ضمان بقاء صناعة النفط في بلاده بحالة جيدة.

إقرأ المزيد

وقد التقى الرئيس الأمريكي في وقت سابق من يوم الجمعة، مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط الكبيرة.

وصرح ترامب تعليقا على الوضع في السوق النفطية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "يريدان أن يحدث شيء ما".

وأضاف خلال اجتماع مع مدراء شركات الطاقة الأمريكية "سنعمل على حل هذه المسألة وسنعيد أعمال شركاتنا للطاقة إلى مكانها".

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن أمله بأن تتوصل روسيا والسعودية إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بـ 10 أو 15 مليون برميل يوميا، وذلك إثر هبوط حاد لأسعار النفط وتضرر قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، معربا عن ثقته بأهمية خفض الإنتاج.

المصدر: وكالات