شاهد.. رجل شبه عار يهاجم شرطة مدريد بسيفين ويصرخ أنه مصاب بكورونا

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد حادثا غريبا، حيث أقدم رجل شبه عار ومسلح بسيفين على طريقة الساموراي على مهاجمة الشرطة، صارخا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وخرج الرجل عاري الصدر إلى شارع في منطقة موراتالاس بمدريد في الساعة 13:45 تقريبا من الجمعة وهو يحمل في يديه سيفين من نوع "كاتانا"، سلاح استخدمه مقاتلو الساموراي.

وكان الرجل يلوح بالسفين ويصرخ أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد، مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان، وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع، لكن المسلح لم يتوقف بل أقدم على مهاجمة سياراة الشرطة وكسر شبابيكها وغطائها.

وبعد رفضه الاستسلام وإلقاء السلاح حتى بعد إطلاق طلقات نارية تحذيرية في الهواء، لجأت الشرطة إلى استخدام القوة ضد المهاجم وأوقعته أرضا وألقت القبض عليه، ليتم لاحقا نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز.

(1) A man disobeys the state of alarm and goes out with two swords in Madrid#Spain#COVID19pic.twitter.com/ase9Bok4eI — Spanish History ⚜️ (@Spanish_History) April 3, 2020

Moratalaz, Madrid.

Un individuo armado con dos machetes es detenido.

Los agentes evitan usar sus armas de fuego en la ciudad e intentan detenerlo causándole la menor lesividad posible. pic.twitter.com/yi5piDr5Bg — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) April 3, 2020

وأفادت تقارير محلية بأن الرجل سبق أن فر من أحد مستشفيات مدريد بعد أن تم رصد إصابته بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

بدورها، أكدت الشرطة رسميا في وقت لاحق "اعتقال رجل هدد شرطيين بسيفين"، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تتم معاقبته بغرامة على خرق قواعد العزل الصحي والإقدام على مقاومة قوات الأمن بالسلاح.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق عملية القبض على الرجل.

المصدر: ديلي ميل + نوفوستي