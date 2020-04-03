سناتور أمريكي: الكونغرس سيقر تشريعا جديدا للتخفيف من تأثير كورونا

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن الكونغرس سيقر تشريعا جديدا للتخفيف من تأثير فيروس كورونا.

وأضاف ماكونيل في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أن التشريع سيركز على منظومة الرعاية الصحية، وتصحيح النواقص في التشريعات التي قد تم إصدارها، مشيرا إلى أن العمل على التشريع الجديد جار.

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وسبق للكونغرس أن أقر 3 تشريعات لمحاربة فيروس كورونا، بما فيها التشريع حول حزمة دعم غير مسبوقة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد وحماية الشركات من تداعيات الوباء.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة جراء فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين نحو 240 ألف شخص، وتوفي أكثر من 5400 شخص بسبب الفيروس.

المصدر: رويترز