البنتاغون يدرس نقل مصابين بفيروس كورونا إلى سفن تابعة لقواته

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تدرس إمكانية نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى سفن تابعة لقواتها في ظل تدهور التفشي في البلاد، بعد أن اصاب المؤسسة العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الجمعة، إن الوزارة تنظر في إمكانية استخدام المستشفيات العسكرية المنظمة على متن سفنها (سفن مستشفى) لنقل بعض المصابين بالفيروس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بعد.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ272760 حالة مؤكدة، متقدمة على إيطاليا، التي تأتي في المرتبة الثانية بـ119827 حالة، أكثر من مرتين، فيما رصدت في الأراضي الأمريكية حتى الآن 6991 وفاة، وذلك وسط استمرار تسارع انتشار المرض.

وبحسب الإحصائية الصادرة أمس الخميس، تم تسجيل 1638 إصابة بالفيروس بين عناصر أجهزة البنتاغون، منهم 953 عسكريا يخدمون حاليا في القوات الأمريكية، و319 موظفا مدنيا و269 معالا و97 متعاقدا.

المصدر: رويترز + وكالات