الرئيس التركي يعلن حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن عشرين عاما

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن عشرين عاما.

وشدد أردوغان على أن السلطات ستفرض عقوبات إدارية وقضائية دون تردد على مخالفي التحذيرات.

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وأعلن أردوغان منع دخول وخروج السيارات في ثلاثين بلدية كبرى، إضافة الى مدينة زونغولداك باستثناء بعض الحالات.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل مكافحة فيروس كورونا بحزم، آملا في أن "يطبق جميع أبناء شعبنا الحجر الصحي الذاتي".

وأوضح أن الجميع ملزمون بوضع كمامات في أماكن الازدحام لا سيما الأسواق والمحال التجارية اعتبارا من يوم السبت 4 أبريل.

وبين أردوغان أن اتباع المواطنين للقواعد بشكل أفضل، يمكن للسلطات من التحكم في مسار تفشي الفيروس ومن ثم القضاء عليه.

كما حذر بأنه لن يسمح بالتجمعات في الأماكن العامة المفتوحة بما فيها الشوارع.

وقال إن قرابة 304 آلاف شخص ومؤسسة شاركوا في حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا وبلغت تبرعاتهم مليار 61 مليون ليرة في اليوم الثالث من انطلاقها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد مصيره بأيدي 83 مليون شخص، مؤكدا أن تركيا أعاقت دخول الفيروس إليها عبر اتخاذها جميع التدابير اللازمة منذ البداية وفقا للبيانات المتوفرة.

المصدر: الأناضول