دعوة في الكونغرس للإدارة الأمريكية إلى الحد من تصدير المواد الطبية

دعا العضو في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي إيليوت إنغل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الحد من تصدير المواد الطبية إلى الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووجه النائب، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، دعا فيها إلى الحد من تصدير المواد الطبية.

There are reports of profiteers diverting #PPE supplies to the highest bidder overseas & away from our physicians, nurses, and first responders who are risking their lives to treat Americans.



I wrote to @VP calling on the Administration to restrict the export of #PPE. #COVID19https://t.co/ewK0sUWuCw — Eliot Engel (@RepEliotEngel) April 3, 2020

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وكتب النائب على "تويتر"، أن "هناك تقارير عن المستغلين الذين يحولون توريدات وسائل الحماية الشخصية إلى أصحاب العروض العليا في الخارج، ويأخذونها من أطبائنا وممرضينا والعاملين في الخطوط الأمامية ويعرضون حياتهم للخطر من أجل تقديم العلاج للأمريكيين".

وأكد إنغل في رسالته أن الكونغرس "منح جميع الصلاحيات الضرورية للسلطة التنفيذية للتنظيم في مجال تصدير المعدات".

المصدر: RT