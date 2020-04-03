ترامب وماكرون يبحثان عقد لقاء "خماسية" مجلس الأمن حول مواجهة كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا اليوم الجمعة، عقد لقاء للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي حول وباء كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، جود دير، أن ترامب وماكرون بحثا خلال مكالمة هاتفية، إمكانية أن تناقش الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تنشيط التعاون ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة في مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: رويترز