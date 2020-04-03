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الولايات المتحدة تسجل نحو 24 ألف إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل نحو 24 ألف إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا
Reuters
ارتفاع كبير بعدد المصابين والوفيات بكورونا في الولايات المتحدة
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، 239279 حالة إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا.

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وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة 239279 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

وسجلت المراكز حصيلتها لعدد حالات الإصابة بالمرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة مقارنة بإحصائها قبل يوم.

وبحسب ما أشارت وكالة "رويترز" فإن هذه الأرقام الصادرة عن المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.

المصدر: رويترز

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