الولايات المتحدة تسجل نحو 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و930 وفاة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، تسجيل 239279 حالة إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا.

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وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة 239279 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

ورصدت المراكز حصيلتها لعدد حالات الإصابة بالمرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة مقارنة بإحصائها قبل يوم.

وبحسب ما أشارت وكالة "رويترز" فإن هذه الأرقام الصادرة عن المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.

المصدر: رويترز