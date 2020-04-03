الأمم المتحدة قلقة بشأن السجناء في إيران وسط تفشي كورونا

أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها مخاوف من تفشي فيروس كورونا في سجون دول من بينها إيران وهي واحدة من أشد دول العالم تضررا بالمرض.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف: "كما ترون في إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين، يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم وغير ذلك".

إقرأ المزيد

وأكد روبرت كولفيل وجود قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، بالرغم من الإفراج المؤقت عن حوالي 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294 والإصابات إلى 53183، لافتة إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 17935.

وقالت إن 4035 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

المصدر: وكالات