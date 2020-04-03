السعودية تؤكد التزام المواطنين والمقيمين بحظر التجوال على مدار 24 ساعة في مكة المكرمة

أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بالتزام المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بأمر منع التجول على مدى 24 ساعة في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت الوكالة أن القطاعات الأمنية تواجدت في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين "لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها".

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي تنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير لتلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت مع ذلك إلى أن القطاعات الحيوية المستثناة من قرار منع التجول تستمر في "تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الـ24 ساعة".

وسبق أن اتخذت السلطات السعودية حزمة إجراءات واسعة، من بينها حظر التجوال بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمنع تفشي الفيروس.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في البلاد 2039 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 25 حالة وفاة.

المصدر: واس + وكالات