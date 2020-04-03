مسؤول: على الأمريكيين تغطية وجوههم والحفاظ على التباعد

قال مدير المعهد القومي الأمريكي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي، اليوم الجمعة، إنه على الأمريكيين تغطية وجوههم إذا كان عليهم أن يخرجوا من منازلهم.

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وحث أنتوني فوتشي الأمريكيين على أن يلزموا العزل قدر الإمكان وذلك في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار توصياتها بشأن تغطية الوجه.

وحذر الطبيب أنتوني فوتشي من استخدام العامة للكمامات التي يجب أن تخصص للأطباء والممرضين وغيرهم في الخطوط الأمامية لمحاربة المرض شديد العدوى.

وأضاف: "المعلومات الأخيرة تفيد بأن الفيروس يمكن أن ينتشر بالفعل حتى عندما يتحدث الناس وليس فقط عن طريق السعال والعطاس".

وعلى الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تصدر بعد بيانا رسميا حول ما إذا كان يجب على الأمريكيين تغطية وجوههم، فقد اقترح ترامب هذا الأسبوع أن يفعل الناس ذلك، كما دعت بعض المدن الأمريكية بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك لاستخدامها بالفعل.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة 239279 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

وبحسب ما أشارت إليه وكالة "رويترز" فإن هذه الأرقام الصادرة عن المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.

المصدر: رويترز