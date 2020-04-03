كندا تسجل ارتفاعا بعدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت كندا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في عموم البلاد إلى حوالي 12 ألفا، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.

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ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الصحة العامة في البلاد اليوم الجمعة، فإن الحالات ارتفعت بنسبة 16 بالمئة تقريبا إلى 11747 من 10132 قبل يوم، وارتفع عدد الوفيات إلى 152 من 127 أمس الخميس.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أعلن يوم الأحد، أن حكومته لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش بالمساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

المصدر: رويترز