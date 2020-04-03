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كورونا.. تسجيل 562 حالة وفاة جديدة في ولاية نيويورك

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كورونا.. تسجيل 562 حالة وفاة جديدة في ولاية نيويورك
Reuters BM/DH
تدابير احترازية ضد كورونا في نيويورك
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أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 562 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بالولاية إلى 2935.

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وأضاف كومو أن عدد الإصابات المسجلة في الولاية ارتفع إلى 102863 بعد أن كانت 92381 حالة أمس الخميس.

ولفت كومو إلى أن القفزة المسجلة في عدد الوفيات تعتبر سابقة منذ بدء تفشي الفيروس في الولاية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ257379 حالة، و6558 وفاة، فيما تماثل نحو 12 ألف شخص للشفاء.

المصدر: وكالات

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