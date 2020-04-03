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كودلو: الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا

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كودلو: الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا
Reuters / JONATHAN ERNST
مستشار الشؤون الاقتصادية للبيت الأبيض، لاري كودلو
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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا.

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وذكر خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن بلاده ستشهد تعافيا اقتصاديا قويا جدا عندما تنتهي الأزمة الحالية.

وصرح كودلو بأنه يجب على البنوك أن تعلم أن برنامج قروض فيروس كورونا مضمون.

وتابع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قائلا: "لا شك أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ستتفاقم في الأسابيع المقبلة، والإدارة ستفعل المزيد إذا لزم الأمر".

من جهة أخرى، أكد كودلو أنه لا يتوقع أن توافق إدارة ترامب على تأجيل لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، مشددا على أن واشنطن لن تغير سياساتها للرسوم الجمركية في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز

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