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كورونا.. الصين تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع عدد الإصابات الوافدة

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كورونا.. الصين تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع عدد الإصابات الوافدة
Reuters IVE
تدابير احترازية ضد كورونا في الصين
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قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، إن البلاد تواجه خطرا متزايدا لتفشي فيروس كورونا المستجد بسبب ارتفاع حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

وأشار مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إلى أن زيادة عدد الحالات الوافدة يجعل الصين "تواجه مخاطر حالات العدوى المحلية المتناثرة، بل وانتقال محلي للمرض".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان انتقلتا محليا.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322 شخصا.

المصدر: وكالات

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