البيت الأبيض: ترامب سيتصدى لأي محاولات تواطؤ في أسواق الطاقة تؤثر على الصناعة الأمريكية

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيتصدى لأي محاولات للتواطؤ في أسواق الطاقة تؤثر على الصناعة الأمريكية.

وأضاف كودلو أن ترامب أبلغ روسيا والسعودية بأن تتوقفا عن إغراق السوق بالنفط.

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وأفاد كودلو بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تملي قرارات انتاج النفط على الشركات الأمريكية.

وأضاف قائلا "أي محاولات تواطؤ من أي دول في أوبك أو خارجها تبدو أنها تلحق ضررا بالمصالح الأمريكية هى شيء سيتعامل معه الرئيس ترامب على الفور لحماية الاقتصاد الأمريكي".

وأفاد كودلو في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ" بأنه لا يرى سببا في أن محادثات ترامب مع السعودية وروسيا بشأن النفط لن "تؤتي ثمارا" وسط احتمالات اتفاق عالمي جديد بين أوبك وحلفائها لخفض المعروض العالمي من الخام.

وسئل كودلو عما إذا كانت شركات النفط الأمريكية سيجري استبعادها من أي تخفيضات انتاجية، فقال "نحن لا نملي السياسات على قطاعينا للنفط والغاز".

ومتحدثا قبل اجتماع مقرر لترامب مع رؤساء شركات النفط في البيت الأبيض، قال كودلو "أعتقد أن شركات النفط، وهي ترى انخفاضا في الأسعار، ستتجه إلى تخفيض الانتاج.. ذلك شيء منطقي".

وأعلن ترامب يوم الخميس، أنه توسط في صفقة سيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روسيا والسعودية الإنتاج، ويوقفان تراجع أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في منظمة "أوبك"، اليوم، عن المقترح الذي ستبحثه دول تحالف "أوبك+" لدعم أسواق النفط المتهاوية خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع القادم.

وقال المصدر إن مجموعة "أوبك+" ستناقش خفضا للإمدادات العالمية بواقع 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.

وكانت السعودية قد دعت لعقد اجتماع طارئ لدول التحالف لبحث سوق النفط، ومن المتوقع أن تعقد دول "أوبك+" الاجتماع في 6 أبريل الجاري.

المصدر: رويترز