دول العالم تتنازع لشراء الكمامات الصينية!

كشف وزير الصحة الألماني ينس سبان أن الأجهزة المسؤولة عن المشتريات في بلدان العالم "تتنازع" مع بعضها البعض للحصول على كمامات صينية الصنع بفعل زيادة الطلب العالمي.

وخلال زيارة إلى شركة تقدم الدعم اللوجيستي تسعى لمساعدة ألمانيا في الحصول على معدات أساسية أثناء مكافحة جائحة كورونا، قال الوزير إن هناك مجالا لمزيد من التعاون الأوروبي في تصنيع كمامات واقية.

وردا على سؤال بشأن شراء الولايات المتحدة شحنات من الكمامات سبق واشترتها بلدان أخرى بالفعل قال سبان "نسمع قصصا عن نزاع الناس حرفيا على الكمامات في الصين. هذا ليس تطورا جيدا لكنه يعكس قوة الطلب".

المصدر: رويترز