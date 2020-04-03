القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت قيادة القوات الأمريكية أنها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القوات المتمركزة بكوريا الجنوبية، لترتفع حصيلة الإصابات المرتبطة بالجيش الأمريكي إلى 16 حالة.

إقرأ المزيد

وأوضحت قيادة القوات الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم تأكيد إصابة جديدة في قاعدة أوسان الجوية، مضيفة أنها تجري تحقيقا في كيفية الإصابة وعملية التطهير هناك.

وأكدت القوات الأمريكية سلسلة من الإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث اكتشفت بمعدل حالة واحدة في معسكر "كامب همفريز" في مدينة بيونغ تايك بإقليم كيونغ كي يومي 1 و2 أبريل.

وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد أعلنت حالة الطوارئ في يوم 25 مارس ما يعني ضمان سلطة القادة لإصدار توجيهات ذات صلة وضرورة الامتثال.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تحافظ على مستوى خطورة "عالية" بجميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الفيروس منذ يوم 25 فبراير.

المصدر: وكالة "يونهاب"