كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على المدنيين بالسعودية

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن قلقها "العميق" إزاء الهجوم الصاروخي الأخير على المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

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وقالت الوزارة في رسالة وجهتها اليوم للصحفيين: "إن الحكومة الكورية تعرب عن بالغ قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على المدنيين السعوديين والمنشآت المدنية في مدينتي جازان والرياض بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت "نعيد تأكيد موقفنا على أن الهجمات على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف".

ووفقا لما ذكرته القوات السعودية، فإن الحوثيين أطلقوا يوم 28 مارس صاروخين باليستيين على مدينة الرياض، وصاروخا آخر على مدينة جازان جنوبي السعودية.

وقد تم اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المدينتين، لكن أصيب بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة لتساقط حطام الصواريخ.

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في سبتمبر الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض شككت في ذلك وحملت إيران مسؤولية ذلك الهجوم.

المصدر: "يونهاب"