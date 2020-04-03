الصين تمد يد العون لإسرائيل لأول مرة في مكافحة تفشي كورونا

مدت الصين لأول مرة يد العون لإسرائيل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقدمت لها معدات لمكافحته.

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وكشفت القناة العبرية 12 عن خطوة صينية جديدة هي الأولى من نوعها لإسرائيل في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وذكرت القناة اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية غادرت مدينة شنغهاي الصينية في طريقها إلى إسرائيل، وعلى متنها معدات طبية لمكافحة كورونا مقدمة كهبة من الصين لإسرائيل.

وأعلنت أن الطائرة التي أقلعت بالتنسيق مع الخارجية الإسرائيلية تحمل قفازات وأقنعة وثياب واقية من الفيروس، تم صنعها في الصين، وبأن الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرات أو شحنات أخرى من هونغ كونغ الصينية وكذلك من الولايات المتحدة إلى المستشفيات والهيئات الحكومية الطبية تحمل معدات وألبسة طبية للطواقم الطبية.

פרסום ראשון: טיסה מיוחדת יצאה מסין להבאת ציוד למיגון צוותי הרפואה - https://t.co/j08TbKY8avpic.twitter.com/JKi0PUyEVj — חדשות בזמן (@r0QPh35NAIbPhiI) April 3, 2020

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة ستهبط في إسرائيل مساء اليوم الجمعة، وعلى متنها شحنة معدات طبية بنحو 70 ألف دولار، حيث تضم 60 ألف قفاز، و25 ألف قناع و15 كمامة من نوع "10"، و1500 لباس طبي واقي من الفيروس.

وأشارت القناة إلى أنه ستصل إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة شحنة طبية أخرى، تحوي 3 ملايين قناع إضافي تبرع بها فاعل خير أمريكي إلى إسرائيل وستصل عبر القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو، وهذه الأقنعة سيتم توزيعها على الطاقم الطبي الإسرائيلي في المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في البلاد.

פרסום ראשון: טיסה מיוחדת יצאה מסין להבאת ציוד למיגון צוותי הרפואה - https://t.co/j08TbKY8avpic.twitter.com/JKi0PUyEVj — חדשות בזמן (@r0QPh35NAIbPhiI) April 3, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 38.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

المصدر: تويتر+RT