ألمانيا: هناك بصيص أمل في مكافحة كورونا ومعدل الإصابات يستقر

أفاد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الجمعة، بوجود دلائل تؤكد أن معدل الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في ألمانيا بدأ بالاستقرار.

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وأشار سبان، خلال زيارة إلى شركة تعمل في توزيع معدات الوقاية الطبية، إلى أن هناك "بصيص أمل" في مكافحة الفيروس بألمانيا، وقال: "نرى توجها أوليا يشير إلى أن ارتفاع عدد الإصابات يستقر".

وشدد سبان مع ذلك على ضرورة تأكيد هذا الأمر من قبل الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة قبل حلول عيد القيامة، لافتا إلى أهمية الالتزام بتوجيهات السلطات الخاص بالحد من تنقلات الناس.

وأضاف وزير الصحة الألماني أن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.

وقال سبان إن جهود زيادة عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40% منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في ألمانيا 85903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن عدد الوفيات بالمرض في البلاد يعتبر الأقل نسبيا مقارنة مع الحصيلة العامة للمصابين، حيث تم رصد 1122 حالة حتى الآن، ما يساوي نحو 1.3%.

المصدر: RT + وكالات