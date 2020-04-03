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وزير الصحة النيوزيلندي يعتذر بعد مخالفته توصيات الحكومة لمكافحة كورونا

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وزير الصحة النيوزيلندي يعتذر بعد مخالفته توصيات الحكومة لمكافحة كورونا
Reuters Loren Elliott
وزيرة حكومة نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
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اندلعت في نيوزيلندا فضيحة مدوية عندما أكتشف أن وزير الصحة ديفيد كلارك انتهك التوصيات الصادرة عن الحكومة إلى المواطنين بغية ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واضطر كلارك إلى الاعتذار رسميا، بعد نشر وسائل الإعلام المحلية صورا تظهر سيارة فان تابعة له واقفة على بعد أكثر من كيلومترين عن منزله.

وأقر كلارك حينئذ بأنه غادر منزله إلى متنزه لركوب دراجة هوائية، وذلك في مخالفة للتوصيات الحكومية التي تدعو المواطنين إلى ممارسة الرياضة على مقربة من منازلهم فقط.

وأكدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة أنها بحثت الوضع مع كلارك وهو قدم إليها اعتذاره.

وقالت أرديرن: "يمكن للناس الخروج إلى الشارع لاستنشاق بعض الهواء الطلق، إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، لكننا طلبنا من الناس الامتناع عن أي أنشطة مرتبطة بخطر إصابة مرتفع، ويجب على الوزراء الالتزام بهذه التوصيات".

المصدر: نوفوستي

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