تراجع حاد في عدد الهاربين من كوريا الشمالية إلى الجنوبية على خلفية تفشي وباء كورونا

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، بأن بيانات أظهرت أن عدد الهاربين من كوريا الشمالية الذين دخلوا كوريا الجنوبية انخفض بحدة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام.

وقالت إن ذلك يعود لتشديد بيونغ يانغ السيطرة على حدودها إثر تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأضافت أن 135 هاربا كوريا شماليا (39 رجلا و96 امرأة) وصلوا إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير حتى مارس، مقارنة بـ 229 شخصا في نفس الفترة من العام 2019، وفقا لبيانات صادرة من وزارة الوحدة.

ولم توضح الوزارة سبب الانخفاض الحاد في عدد الهاربين الشماليين، بيد أن المراقبين أرجعوا السبب إلى تشديد الجانب الشمالي التحكم في حدوده على خلفية تفشي كوفيد-19عالميا.

ويتماشى التراجع بعدد الهاربين في الربع الأول من السنة مع الانخفاض العام في عدد المنشقين الشماليين الذين تم توطينهم في كوريا الجنوبية في الأعوام الأخيرة، حيث وصل كوريا الجنوبية في العام الماضي، 1047 هاربا من كوريا الشمالية، ما يمثل العدد الأدنى على الإطلاق منذ 18 عاما.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى لأن عدد الهاربين من الشمال ارتفع بشدة في عام 2009، حيث بلغ 2914 شخصا، بيد أن العدد أصبح يتراوح من 1000 إلى 1500 شخص في العام منذ تولى الزعيم كيم جونغ أون منصبه عام 2011.

المصدر: يونهاب