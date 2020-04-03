ميركل تنهي حجرها الصحي وتعود لممارسة مهامها

أنهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حجرها الصحي بعد التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم ميركل إنها أنهت الحجر الذاتي وعادت لممارسة مهام المستشارية اليوم الجمعة بعد أن أظهرت عدة اختبارات عدم إصابتها بالفيروس.

وكانت المستشارة تعمل من المنزل طيلة فترة الحجر الماضية، بعدما تلقت تطعيما في 20 مارس على يد طبيب تبين فيما بعد إصابته بالفيروس.

وسجلت ألمانيا اليوم الجمعة 6174 حالة إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة جديدة، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 79696 حالة، والوفيات إلى 1017 شخصا، وذلك بموجب إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز المليون حالة، بينها 210 آلاف حالة شفاء فقط.

المصدر: رويترز