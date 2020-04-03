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سويسرا وبلجيكا تسجلان ارتفاعا جديدا في الوفيات والإصابات بكورونا

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سويسرا وبلجيكا تسجلان ارتفاعا جديدا في الوفيات والإصابات بكورونا
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم الجمعة، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، و1036 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبحسب بيان الوزارة وصل عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19303 فيما بلغ عدد الوفيات 484.

أما في بلجيكا، فسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 132 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1143،  كما سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات ليبلغ الإجمالي 16770 إصابة، وذلك بعد تسجيل 1422 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

وقال ستيفن فان خوت، رئيس قسم الأمراض الفيروسية، في جامعة خينت في بلجيكا خلال مؤتمر صحفي، "من خلال هذه الأرقام نحن نرى أننا قد نتحرك نحو الذروة في الأيام القادمة، ولكن من الصعب التنبؤ بذلك، وستؤكد الأرقام خلال الأيام القادمة ذلك. من المهم الإبقاء على التدابير والإجراءات الطارئة حتى إذا انخفضت أعداد الإصابات أو الوفيات وذلك لضمان احتواء الوباء".

المصدر: وكالات

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