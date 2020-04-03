كندا لا تشكك في احصائيات الصين بخصوص كورونا

قالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو، إن بلادها ليست لديها أدلة تفيد بأن الصين تتكتم على الأعداد الحقيقية لضحايا فيروس كورونا.

ونفت وزيرة الصحة وجود أي معطيات من شأنها أن تجعل كندا تشكك في الاحصائيات التي أعلنتها الصين.

وأوضحت هاجدو أن البيانات يتم جمعها في الصين تحت مراقبة منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن ادعاءات التزوير التي لا أساس لها تدعم انتشار نظريات المؤامرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية يتهم الصين بتقديم معلومات وأرقام مزيفة عن مدى تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وقالت "بلومبرغ" إن ذلك يستند إلى تقرير سري أرسلته المخابرات الأمريكية إلى البيت الأبيض.

المصدر: وكالات