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محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي

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محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي
Reuters
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن ما إذا كان سيتم تمديد إغلاق الحدود إلى ما بعد عيد الفصح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

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وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لإذاعة "أوروبا 1"، "نجري مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن كيفية المضي قدما بعد عيد الفصح".

وأكدت أن الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي يتعين أن تكون على هيئة "خطة مارشال" جديدة لتحقيق الانتعاش لأوروبا بعد تفشي كورونا، مضيفة أن "أوروبا ستخرج من الأزمة في وضع أقوى".

المصدر: وكالات 

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