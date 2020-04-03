بريطانيا تكشف عن ذروة تفشي كورونا في البلاد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

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وأضاف هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية، أن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".

وكان وزير الصحة البريطاني عاد إلى العمل بعد شفائه من فيروس كورونا، أمس الخميس، عقب دخوله في الحجر الصحي يوم 27 مارس الماضي إثر تأكيد إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في آخر إحصائية الخميس، عن ارتفاع حاد لعدد المتوفين في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بواقع تسجيل 589 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس، بينما وصل عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 33718 إصابة.

المصدر: رويترز