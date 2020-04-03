تايلاند.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 1978 والوفيات 19
Reuters
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أعلنت السلطات في تايلاند تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين، منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل فى قطار، أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما، وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة. وإجمالي عدد الوفيات بلغ 19.
المصدر: وكالات