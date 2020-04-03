 
مباشر

تايلاند.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 1978 والوفيات 19

أخبار العالم

تايلاند.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 1978 والوفيات 19
Reuters
تايلاند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkx4

أعلنت السلطات في تايلاند تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة.

إقرأ المزيد
كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند
كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين، منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل فى قطار، أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما، وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة. وإجمالي عدد الوفيات بلغ 19.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا