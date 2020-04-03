أيقونة الصراع ضد الوباء في إيطاليا تنتصر على المرض!

شفيت الممرضة الإيطالية إيلينا باغليريني التي اشتهرت من خلال صورة لها وقد أرهقها التعب، من المرض وانتصرت على عدوى الفيروس التاجي.

وأصبحت هذه الممرضة بمثابة أيقونة الصراع في إيطاليا ضد الفيروس التاجي، وجعلت صورتها وقد تهالكت على الطاولة في غرفة الطوارئ بمستشفى مدينة كريمونا بإقليم لوبمارديا، الكثيرين يعون مدى خطورة الوباء.

1/ Every crisis spawns a hero - or heroine. This is Elena Pagliarini a nurse at a hospital in Cremona who fell asleep exhausted in full protective gear and, because of this picture taken by a colleague, has become the symbol of Italy's battle with #COVID19. pic.twitter.com/PAnpuDAJEV — John Hooper (@john_hooper) March 11, 2020

والتقطت هذه الصورة المعبرة، زميلة للمرضة البالغة من العمر 43 عاما، بنهاية يوم عمل طويل وشاق، تواصل 10 ساعات، وبعد 5 أيام من التقاط هذه الصورة التي نشرت بالأبيض والأسود، أظهرت التحاليل أن الوباء وصل إليها وأصابتها العدوى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الممرضة قولها: "حلمت بالفوز في مسابقة للطبخ، لكني اشتهرت بهذه اللقطة".

وروت الممرضة أنها حين علمت بمرضها جهزت حقيبتها للذهاب إلى المستشفى، وكانت خائفة من أن تحمل على نقالة، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يعرفون هذا الوباء، لكنها بحكم عملها تعرفه جيدا.

وأفادت بأنها لم تدخل المستشفى، ومكثت في الحجر الصحي في منزلها، ولحسن حظها شفيت تماما، وقريبا ستعود إلى عملها.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية