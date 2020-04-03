الفيروس التاجي يوقف إنتاج "الجعة" في المكسيك

أعلن إنوك كاستيلانوس، رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التحويلية في المكسيك، تعليق إنتاج الجعة (البيرة) لمدة شهر على خلفية فرض حالة طوارئ صحية عامة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال كاستيلانوس بهذا الشأن: "إنتاج الجعة تم إيقافه، لأن هذا الشراب لا ينتمي إلى المنتجات ذات الأهمية الخاصة أو الضروريات الأولية... ومع ذلك، اتخذ بعض الحكام ورؤساء البلديات، على سبيل المثال، في ولايات نويفو ليون، وكينتانا رو، وباهيا كاليفورنيا، قرارا يقضي بأن المصانع لن توقف إنتاجها فقط، بل ولن يتم بيع هذا المشروب، ما أجبر السكان على الإقبال الواسع على شرائه".

وأكد رئيس غرفة الصناعات التحويلية بالمكسيك توفر"ما يكفي من الجعة والمشروبات الكحولية الأخرى في المستودعات، لتلبية الطلب طوال فترة إجراءات التقييد بأكملها".

وكان مجلس الصحة المكسيكي، إلى جانب قادة العديد من الوكالات الفدرالية، قد أعلن في 30 مارس عن فرض حالة طوارئ لمدة 30 يومًا في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح بيان بالخصوص أن نشاط العديد من المؤسسات في الدولة والقطاعين الخاص والاجتماعي سيوقف في البلاد، باستثناء المنظمات الصحية ووكالات الأمن العام.

وسجلت في المكسيك حتى الآن 1378 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد – 19"، فيما توفى 37 مصابا، وشفي 35 آخرون.

المصدر: iz.ru