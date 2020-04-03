الهند.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 2500 مصاب

أظهرت آخر الاحصائيات لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 2543 شخصا، فيما توفي حتى الآن 72 منهم.

وتم تسجيل أكبر عدد للمصابين في ولاية ماهاراشترا، وتليها ولاية تاميل ناند، حيث زاد عدد المصابين بمقدار 75 حالة، ليصل إلى 309 حالات، وفي المرتبة الثالثة تأتي ولاية كيرالا.

ولوحظت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في دلهي بمقدار 67 شخصا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتوزع باقي الحالات على خمس ولايات هندية.

وقد اعتذر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، مطلع الأسبوع الحالي، من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوماً، وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل اتخاذ القرار.

وكان مودي قد أعلن قبل ذلك فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات