المكسيك.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1510 وإجمالي الوفيات إلى 50

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 50.

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وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 1510.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

المصدر: وكالات