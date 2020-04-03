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ارتفاع قياسي جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة

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ارتفاع قياسي جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة
Reuters
ألمانيا
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سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

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وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

وقال المعهد إن عدوى الفيروس انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

المصدر: رويترز

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