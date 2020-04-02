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الصين ترد على رفض الولايات المتحدة دخول أقنعة "كيه إن 95"

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الصين ترد على رفض الولايات المتحدة دخول أقنعة
Reuters
الصين والولايات المتحدة
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ذكرت متحدثة باسم الخارجية الصينية أن معايير اعتماد الإمدادات الطبية من الممكن أن تختلف في الدول والمناطق، ولكن هذا لا يتعين أن يعرقل التعاون في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح هوا شون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على تقارير تفيد بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت دخول أقنعة "كيه إن 95"، البديل الصيني لأقنعة "إن 95" إلى الولايات المتحدة.

وقالت هوا "لست على علم بالتفاصيل"، مضيفة أنها لا تعرف لماذا اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار.

وأوضحت أن الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي عليها طلب كبير من دول عدة، بما في ذلك الصين.

واشارت إلى أن العديد من الشركات الصينية تعمل على مدار الساعة لإنتاج هذه الإمدادات الطبية، مؤكدة أنه وفي الوقت الذي تلبى الحاجات المحلية، ستساعد هذه المنتجات أيضا في تعزيز مكافحة الدول الأخرى لـ"كوفيد-19".

المصدر: "شينخوا"

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