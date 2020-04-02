عالم روسي يتوقع أن تعيش أمريكا "كابوسا مرعبا" مع فيروس كورونا

تنبأ العالم أناتولي واسرمان، أن تعيش أمريكا "كابوسا مرعبا" مع وباء فيروس كورونا المستجد،وقال إن نظامها الصحي الذي بدا للكثيرين كقلعة تحول إلى كومة من زجاج مهشم أمام الفيروس.

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وكتب في مقالة لقناة REN TV الروسية اليوم الخميس:"بدا نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة كقلعة من الكريستال للكثيرين، مع أطباء متفوقين وتكنولوجيا فائقة. وبعد أسبوعين من الوباء تحول كل هذا إلى كومة من الزجاج المهشم".

وشدد واسرمان على أن انتشار الفيروس التاجي بين الأطباء من أكثر المآسي فظاعة.

وكشف العالم أنه: "حتى بعد الإعلان عن اختراق الوباء أسوار الولايات المتحدة، منع أصحاب العديد من العيادات الأطباء من ارتداء الأقنعة، حتى لا يخيفوا الزبائن".

وأشار واسرمان إلى أن معارضي الرئيس دونالد ترامب اتهموا روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية بعد وصول طائرة روسية تحمل مساعدات طبية إلى بلادهم.

وختم بالقول "لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن مساعدة المصابين الذين يعانون الأمرين. هذه ليست أخلاق الإنسان الروسي الذي يرد على إنكار الجميل بحجب المساعدة عن طالبها".

ويوم أمس الأربعاء، وصلت طائرة من طراز An-124 (رسلان) إلى نيويورك تحمل مساعدات طبية من روسيا. وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن هناك معدات ومطهرات ونظارات وأقنعة وأجهزة تنفس على متن الطائرة. وأعرب الدبلوماسي عن ثقته بأن واشنطن ستساعد موسكو إذا لزم الأمر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يشكل جائحة ووباء عالميا. وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت حتى الآن في العالم 1000177 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 بلدا، بما فيها 51356 وفاة و210199 حالة شفاء.

المصدر: "نوفوستي"