البنك الدولي يوافق على 1.9 مليار دولار كأول تمويل طارئ لمواجهة كورونا

قال البنك الدولي اليوم الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة.

وأضاف البنك الدولي أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا.

وأفاد البنك بأنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لمكافحة الفيروس.

وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها اليوم الخميس لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.

المصدر: رويترز