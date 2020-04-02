فرنسا تعلن تسجيل 471 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أول تراجع منذ أيام عدة

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، بتسجيل 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 471 حالة، ووصلت إلى 4503 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 4032 أمس الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم أول تراجع لافت في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد المتوفين جراء الفيروس القاتل في فرنسا على مدار أيام كثيرة ماضية، والاثنين الماضي بلغ هذا المعدل 418 حالة، ليصل يوم الثلاثاء إلى 499 حالة والأربعاء إلى 509.

وأضاف سلمون أن الجهات الصحية المعنية رصدت، فضلا عن ذلك، 884 وفاة ناجمة عن الفيروس في مؤسسات اجتماعية واجتماعية طبية منذ 1 مارس، لكن هذا الرقم لا بد من تدقيقه.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن 83% من جميع المتوفين بالمرض في أعمار أكبر من 70 عاما.

وذكر سلمون أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2116 إصابة جديدة، وبلغ العدد العام للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 59105 حالة.

وأضاف أن 26246 شخصا مصابا بالفيروس يرقدون حاليا في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن 6399 منهم يتلقون العلاج في العناية المركزة.

المصدر: وكالات