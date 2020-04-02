أردوغان: تركيا تستطيع التغلب على كورونا ونحن في وضع جيد مقارنة مع دول أخرى عديدة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية جمعته مع رؤساء بلديات "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، اليوم الخميس إن "لدى تركيا القوة والقدرة الكافيتين للتغلب على فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة بذل جهود حثيثة في مكافحة الوباء.

وأضاف أردوغان: "هناك واجبات مهمة تقع على عاتق بلدياتنا في ظل وباء COVID-19".

واعتبر أن تركيا تخوض كفاحها ضد فيروس كورونا "بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة بواقعية ودون ذعر"، فيما شدد على ضرورة "عدم ترك المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، خاصة أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف".

وأوضح الرئيس التركي أن حكومته تعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع المواطنين من خلال التدابير التي تتخذها في كل المجالات.

وقال بهذا الخصوص: "أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم".

ولفت أردوغان إلى أهمية ترك جميع الخلافات السياسية والعرقية والمذهبية جانبا، والتركيز على روابط الأخوة الانسانية، بين مختلف فئات الشعب، مشددا أن "أكبر قوة للشعب التركي هي وحدته".

وأعرب عن ارتياحه من إمكانات وتدابير بلاده في مكافحة الفيروس، قائلا: "نحمد الله أننا في وضع جيد مقارنة مع العديد من البلدان، لكن لا نرى ذلك كافيا".

وحتى مساء اليوم الخميس سجلت في تركيا 18135 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 356 حالة وفاة، وسط تسارع ملموس لوتيرة تفشي الوباء.

المصدر: الأناضول