عدد المصابين بكورونا في تركيا تجاوز 18 ألف شخص

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل أكثر من 2.4 ألف حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا في البلاد، ما رفع المجموع الكلي إلى 18135 حالة.

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وكتب قوجة على "تويتر": "اليوم تم إجراء 18757 اختبارا، وتم الكشف عن 2456 حالة جديدة، أي ما مجموعه 18.135 مصابا. واليوم فقدنا 79 مريضا، وتوفي 356 في المجموع. وتم علاج 415 مريضا"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ارتفع من 277 إلى 356 خلال اليوم الأخير.

وأضاف أن 82% من المرضى الذين ماتوا في تركيا بسبب الفيروس التاجي في الـ 24 ساعة الماضية كانوا أكبر من 60 عاما، بينما انخفضت نسبة الاختبارات الإيجابية مقارنة بالأيام السابقة، وارتبطت الزيادة في عدد الحالات الجديدة بزيادة عدد الاختبارات.

وعلى الرغم من ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد تعتبر جائحة ووباء عالميا.

وحتى الآن، سجلت في العالم 1000177 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة، بما فيها 51356 وفاة و210199 حالة شفاء.

المصدر:"نوفوستي"