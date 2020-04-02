رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن تشكيل لجنة لمراقبة إنفاق تريليوني دولار مخصصة لدعم متضرري كورونا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عزمها تشكيل لجنة تضم ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لمراقبة إنفاق تريليوني دولار وافق الكونغرس على تخصيصها لمواجهة وباء كورونا.

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وقالت بيلوسي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن "على المشرعين ضمان أن تنفق الأموال بالفعل لدعم العائلات العاملة التي أحوج ما تكون إلى هذه المساعدة، وإن لجنة لا بد من تأسيسها لتأمين أن يتم إنفاق المبلغ المخصص "بحكمة وفعالية".

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن العملية تتطلب "شفافية ومساءلة" كاملتين.

وفي 25 مارس الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يخصص تريليوني دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد.

المصدر: رويترز