وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن المتعافي الأكبر سنا في العالم بين المصابين بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بشفاء أحد قدامى المحاربين، بيل لابستشيز، البالغ 104 أعوام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مرجحة أن يكون أكبر متعاف من هذا المرض في العالم.

وأوضحت "Fox News" و"KOIN-TV" أن لابستشيز، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ104، كان من بين 15 شخصا مقيمين في مركز وإدوارد سي. أولوورث للمحاربين القدامى في مدينة ليبانون بولاية أوريغون الأمريكية، الذين سجلت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

Recover from COVID-19 ☑️

Turn 104 years old ☑️

Celebrate with a social-distancing party ☑️



See the sweet birthday bash for Bill Lapschies outside the Lebanon veterans' homehttps://t.co/sBhvtaQdxtpic.twitter.com/kdkzwAzH2q — Hannah Ray Lambert (@TheHannahRay) April 1, 2020

وعلى الرغم من عمره وخطورة المرض، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل من بين المصابين الـ15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن لابستشيز تمكن من التعافي بعد إصابته بهذا المرض.

وكتبت هيئة شؤون المحاربين القدامى في أوريغون على حسابها في موقع "فيسبوك": "نجا أكبر المحاربين القدامى المقيمين في مراكزنا من COVID-19، وهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ104".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية في هذا السياق إلى أن لابستشيز يرجح أن يكون المصاب الأكبر سنا في العالم بفيروس كورونا المستجد الذي تمكن من التعافي.

وولد لابستشيز عام 1916 وتم استدعاؤه إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943 حيث قدم خدمته في جزر ألوتيان.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 216 ألف حالة بينها نحو 5100 وفاة.

المصدر: Fox News + وكالات