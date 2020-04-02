الصحة البريطانية: تسجيل 589 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حاد لعدد المتوفين في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بواقع تسجيل 589 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

إقرأ المزيد

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع حتى الآن إلى 2921 حالة بعد أن كان على مستوى 2352 في الساعة 16:00 من يوم أمس الأربعاء، في زيادة بنسبة 24%.

وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات المسجلة ارتفعت حتى الآن من 29474 إلى 33718 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للفحوص الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" واتي تم إجراؤها في البلاد بلغ 163194.

وتعتبر بريطانيا حاليا الدولة الـ8 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس والـ7 من حيث عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: RT