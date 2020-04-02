وفاة أول طبيب تركي بكورونا

توفي الطبيب التركي البروفسور جميل طاشجي أوغلو، أمس الأربعاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شخص أول إصابة بالوباء في بلاده.

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وكان الطبيب التركي نقل إلى المستشفى في 16 مارس الماضي، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، ثم خضع بعدها للعناية المركزة، مستعينا بجهاز تنفس اصطناعي، لكنه ما لبث أن فارق الحياة في 1 أبريل الجاري.

ويعد طاشجي أوغلو، أول طبيب تفقده تركيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسرة البروفيسور طاشجي أوغلو، وأفاد بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان قدم التعازي هاتفيا لزوجة الطبيب ديدم طاشجي أوغلو.

بدورها، بعثت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، رسالة تعزية لعائلة الفقيد، معربة عن حزنها الشديد لوفاته، وقالت: "سنذكر دائما الطبيب الذي فقد حياته أثناء إنقاذ حياة الآخرين، بالاحترام والخير والدعاء".

وتابعت: "لقد ساهم البروفيسور طاشجي أوغلو في شفاء آلاف المرضى حتى اليوم، وفي تعليم وتدريب آلاف الطلاب".

وكانت تركيا أعلنت في آخر حصيلة مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى277، فيما بلغت الإصابات 15679.

المصدر: الأناضول