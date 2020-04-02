موسكو تؤكد استعدادها لمواصلة تعاونها مع واشنطن في مواجهة كورونا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استعداد روسيا لمواصلة تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن موسكو قيمت ما جاء سابقا في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية حول أهمية توحيد جهود البلدين في مواجهة وباء كورونا. وفي تعليقها على إشارة الطرف الأمريكي إلى أن روسيا والولايات المتحدة كانتا تتبادلان المساعدات الإنسانية في الماضي وسيكون الأمر كذلك في المستقبل، أكدت المتحدثة أن روسيا تؤيد كليا هذا الموقف وتعتبر أن "الوقت قد حان للعمل سوية".

وكانت طائرة "أن-124" الروسية هبطت في نيويورك، يوم الأربعاء، حاملة على متنها مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا، كسوائل تعقيم ونظارات واقية وكمامات وأجهزة استنشاق، حسبما أفاد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف.

وأعرب السفير عن قناعته بأن الولايات المتحدة أيضا ستساعد روسيا إذا استدعت الضرورة ذلك.

المصدر: نوفوستي