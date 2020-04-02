وزير السياحة التركي يتحدث عن موعد استئناف الرحلات الجوية

رجح وزير السياحة التركي عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو المقبل، بعد أن ألغت شركات الطيران معظم الرحلات الجوية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير محمد نوري إرسوي، لقناة "سي إن إن ترك"، إن الحركة الجوية ستستأنف أولا إلى آسيا، تليها روسيا، ثم دول البلقان وأوروبا، منوها بأن الرحلات المحلية ستستأنف أيضا.

وكانت الخطوط الجوية التركية مددت فترة إلغاء رحلاتها الجوية من 17 أبريل لغاية 1 مايو، مع بقاء بعض الرحلات المحلية المحدودة.

المصدر: رويترز