900 ألف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا بسبب كورونا

أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ منتصف شهر مارس، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأظهرت البيانات اليوم الخميس أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في شهر مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا الـ100 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب هذا الوباء 9053 شخصا.

المصدر: رويترز